Procès des attentats à Bruxelles - Hervé Bayingana Muhirwa a préparé sa réinsertion, avec le poids de sa responsabilité

Hervé Bayingana Muhirwa, reconnu coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste au procès des attentats du 22 mars 2016, sera fixé vendredi sur sa peine. Plus que la condamnation maximale à 10 ans de prison qu'il risque, c'est la déchéance de sa nationalité belge qui l'inquiète. "Il est un peu stressé", a reconnu son avocat Me Vincent Lurquin avant l'ouverture de l'audience. "Si jamais c'était le cas, il partira de Haren (où se trouve le Justitia, NDLR) pour (le centre fermé de) Steenokkerzeel et son rapatriement vers le Rwanda sera demandé. Alors que nous nous sommes concentrés sur sa réinsertion..."