Procès des attentats à Bruxelles - Osama Krayem est condamné à la réclusion à perpétuité

Les 12 jurés effectifs et trois magistrats de la cour d'assises ont insisté sur "l'ignominie des faits", les "terribles et cruelles souffrances physiques et psychologiques imposées aux victimes" et relevé la "manifestation successive et continue de la même intention délictueuse" ayant mené à la vague d'attentats en Europe commandités depuis la Syrie.

Le collège a pointé "l'implication toute particulière" du Suédois tout au long du processus et jusqu'au bout puisqu'il a amorcé la bombe du kamikaze du métro Khalid El Bakraoui, même s'il a ensuite renoncé à se faire lui-même exploser et qu'il est reparti, bombe sur le dos, pour évacuer les explosifs dans la planque de l'avenue des Casernes.

S'il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante, les 15 juges ont toutefois relevé qu'Osama Krayem avait collaboré à l'enquête et considéré que lui infliger les peines maximales était disproportionné. Sa mise à disposition du TAP a donc été limitée à 10 ans.

Ce verdict rejoint dans les grandes lignes le réquisitoire du parquet fédéral, qui avait toutefois demandé 15 ans de mise à disposition du TAP. Le ministère public avait balayé l'idée d'accorder la moindre circonstance atténuante à l'accusé, qui a apporté une aide indispensable, tant à l'attaque à l'aéroport de Zaventem qu'à celle dans le métro.