Procès des attentats à Bruxelles - Une vingtaine de victimes ont manifesté devant le Justitia pour dénoncer leur situation

La lecture du verdict sur les peines mettra en effet fin au volet pénal de ce procès historique. Les victimes craignent dès lors de sombrer définitivement dans l'oubli et s'inquiètent de n'être plus entendues.

"Nous avons été complètement abandonnés, livrés à nous-mêmes"; "Je n'ai jamais été informée de mes droits"; 'Je n'ai jamais été pris en charge par l'État belge, il en avait pourtant l'obligation"; "Nous avons été maltraités par certains médecins experts". Voilà quelques-unes des situations qu'elles ont tenues à dénoncer vendredi.

Pour ce faire, elles arboraient des t-shirts ou des pulls blancs avec des messages tels que "Classified waste" (déchets classés), "Ignored children" (enfants ignorés) ou encore "Victims never compensated" (victimes jamais indemnisées).

Après s'être rassemblées devant le Justitia, une vingtaine de ces personnes ont pris place dans la salle d'audience pour écouter le verdict sur les peines à l'encontre des huit accusés reconnus coupables.

"Ce procès a mis en lumière les souffrances et les difficultés auxquelles ces victimes sont confrontées depuis plus de sept ans. C'est d'un même élan, que des victimes, des premiers intervenants, et des experts sont venus témoigner à la barre, de leur désespoir face à cet abandon qui a véritablement amplifié leur traumatisme", fustige Life4Brussels.

"Aujourd'hui, leur colère ne se porte plus uniquement contre les auteurs des attentats, mais également contre l'État belge, qui a contribué à accentuer leur détresse", a souligné l'association.