Qualifications Mondial 2024 de futsal - La Belgique lourdement battue par l'Ukraine pour son 1er match du tour Elite

La rencontre commençait mal pour les Belges, qui encaissait un but de Petro Shoturma après seulement 11 secondes de jeu. Oleksandr Pediash (9:09) et Nazar Shved (9:16) marquaient deux buts en 8 secondes pour creuser l'écart. Soufian El Fakiri (11:43) réduisait l'écart, mais Andrii Melnyk (12:39) et Danyil Abakshyn (13:36, 18:27, 19:36) permettaient aux Ukrainiens de s'envoler à 1-7 avant la pause.

En seconde période, Pediash (23:00), Ihor Korsun (25:16) et Artem Fareniuk (38:36) ont encore marqué pour l'Ukraine, El Fakiri (35:16) ajoutant un but pour les Red Devils Futsal.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Serbie (FIFA 17) s'est imposée 1-2 en Pologne (FIFA 24).

Les joueurs de Karim Bachar se rendront en Serbie mercredi prochain. Ils se déplaceront ensuite en Pologne le 6 octobre (17h00) avant de recevoir les Polonais cinq jours plus tard à 20h00. Les dates du déplacement en Hongrie pour affronter l'Ukraine et de la réception de la Serbie sont encore à déterminer.

Les vingt équipes participantes au tour Elite ont été réparties dans cinq groupes de quatre équipes. Les cinq vainqueurs se qualifieront directement pour la Coupe du monde, organisée du 14 septembre au 6 octobre 2024 en Ouzbékistan. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage en avril 2024 pour décrocher les deux derniers tickets.

La Belgique a participé trois fois à la Coupe du monde de futsal, en 1989, 1992 et 1996, avec une quatrième place en 1989 comme meilleur résultat.