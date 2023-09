Roger Christmann nommé Managing Director de Bozar

"En tant que Managing Director, Roger Christmann dirigera différents services opérationnels et commerciaux du Palais des Beaux-Arts. Il sera chargé de coordonner les différentes activités en concertation avec le CEO-Artistic Director, Christophe Slagmuylder, et les autres membres du Comité de Direction et de la Management Team. Il développera et supervisera les différents processus afin d'assurer un modèle de gestion cohérent, transparent et efficace", détaille Bozar.

Né en 1971 à Eupen, Roger Christmann a principalement œuvré dans le secteur culturel. Après cinq années dans le monde bancaire, il a "occupé des postes de management dans diverses organisations en Belgique et en Allemagne, notamment à Bruxelles, Ville européenne de la Culture 2000", précise le communiqué. "Depuis 2011, il est consultant indépendant pour des missions stratégiques et financières dans le cadre de projets internationaux" et depuis 2019, "il est administrateur du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch en Allemagne", complète le Palais des Beaux-Arts bruxellois.