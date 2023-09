Super 8 Classic - Wout van Aert ne sera pas au départ samedi

Selon Jumbo-Visma, van Aert, qui fête son 29e anniversaire ce vendredi, n'est "pas totalement en forme" et va se "concentrer sur ses autres objectifs de la fin de saison".

Wout van Aert, qui a rempoté la semaine dernière une étape et le classement final du Tour de Grande-Bretagne (2.Pro), disputera la semaine prochaine l'Euro de cyclisme en province de Drenthe, aux Pays-Bas, où il prendra le départ du contre-la-montre et de la course en ligne.

Autres coureurs sélectionnés pour l'Euro, Arnaud De Lie et Jasper De Buyst, deux des hommes en forme de la formation Lotto-Dstny, avaient eux aussi annoncé leur forfait pour la Super 8 Classic plus tôt dans la journée. Ils sont remplacés par Cedric Beullens et Florian Vermeersch.

A la suite du forfait de Wout van Aert, Tosh Van der Sande sera le seul coureur belge de Jumbo-Visma samedi sur la Super 8 Classic, anciennement appelée Primus Classic.