Tour d'Espagne - Sepp Kuss s'attend à une journée difficile samedi

"Ces journées sont plus stressantes maintenant. Normalement, je reste à l'arrière et je roule jusqu'à la ligne d'arrivée, mais maintenant j'ai un peu plus à perdre", a déclaré Sepp Kuss à l'organisation. "Les gars m'ont vraiment bien aidé aujourd'hui, nous étions toujours à l'avant et c'est une autre journée de passée. Le rythme était OK. Parfois, il vaut mieux garder un peu de tension dans les jambes. Il y avait toujours un vent gênant de côté, donc ce n'était pas si facile. Il n'y a pas de journée facile dans la troisième semaine. Je pense que dans ces étapes où c'est plus détendu tout au long de la journée, des gars prennent des risques et chutent à la fin, mais nous avons évité les problèmes".

Il reste une étape en dents de scie difficile samedi, avec pas moins de dix ascensions de troisième catégorie, pour bouleverser le classement général. "Cela ressemble à une classique d'un jour avec des montées et des descentes, c'est la dernière chance pour ceux qui veulent changer les choses au général, mais nous avons une équipe très forte et nous pouvons aborder la journée de demain avec beaucoup de confiance. Mais ce sera une journée très difficile, tout le monde va se donner à fond".

Au général, Sepp Kuss compte 17 secondes et 1:08 d'avance sur ses coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) est 4e à 4 minutes.