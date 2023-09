Un corps retrouvé dans un magasin d'optique à Bocholt

L'exploitante du commerce a publié sur Facebook, vendredi matin, un message autour de ces faits. "Nous avons été cambriolés la nuit dernière. Nous sommes sains et saufs. Le magasin sera donc fermé aujourd'hui et samedi. Merci pour votre compréhension et votre soutien", a-t-elle commenté.

C'est la fille de la famille qui a fait la découverte du corps vendredi matin, en rentrant chez elle après une soirée entre amis. Des tentatives de réanimation ont été menées, sans succès.

Les pompiers de la zone Limbourg Nord ont été appelés vers 4h45 sur place alors que la zone de police locale Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) a procédé aux premières constatations et établi un périmètre de sécurité pour préserver les éventuelles traces. Les enquêteurs ont prévu d'interroger le voisinage et d'exploiter toutes les images de vidéosurveillance disponibles.