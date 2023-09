Une amende d'1,3 million d'euros infligée à Lycamobile

Depuis le 2 janvier 2022, les opérateurs télécoms qui offrent des services téléphoniques publics doivent créer une base de données centrale avec les données des abonnés mises à jour de manière centralisée ainsi que le nom de l'opérateur du client. Auparavant, la base était gérée par Proximus.

La base de données de numéros centrale permet aux services d'urgence de retrouver facilement l'adresse et autres données personnelles nécessaires d'une personne en détresse les sollicitant. "La base de données de numéros centrale joue ainsi un rôle crucial dans l'organisation d'une assistance rapide et adéquate par les services d'urgence sur place."

Or, selon l'IBPT, Lycamobile a failli à son obligation pendant plus d'un an. Le régulateur a dès lors infligé, dans une décision datant du 4 juillet, une amende de 1.385.000 euros à l'opérateur. Celui-ci a introduit un recours auprès de la Cour des marchés, précise l'IBPT.