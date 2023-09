11e Cérémonie des Gants d'Or - Mike Tyson Gant d'Or d'honneur, Olivier Marchal le Parrain, Sugar Jackson Gant d'honneur

À 57 ans, l'icône de la boxe mondiale a en effet reçu, le 21 juin à La Louvière, le troisième Gant d'Or d'Honneur, célébrant sa contribution à la notoriété de la boxe au travers de ses exploits dans le ring.

Sur cinq écrans géants, un court-métrage a retracé ses combats cultes, samedi lors de la onzième édition de la Cérémonie des Gants d'Or (Golden Gloves Belgium) dans l'un des grands hôtels de l'avenue Louise à Ixelles.

Le parrain de cette cérémonie des Gants d'Or 2023 était l'acteur, réalisateur, producteur et scénariste Olivier Marchal. Une légende du polar dans le cinéma français.

Ses prédécesseurs étaient Jean-Claude Van Damme, Patrick Bruel, José Garcia, Michel Drucker, Salvatore Adamo, Julien Doré, Jean-Paul Belmondo, Gérard Lanvin et Claude Lelouch.

Enfin l'anversois Sugar Jackson (42 ans), ex-champion de Belgique et d'Europe des poids welters, a reçu le Gant d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, réalisée chez les pros entre 2001 et 2013 (43 victoires, dont 29 avant la limite, pour 7 défaites et 1 nul).