DP World Tour - Thomas Detry 3e après le 2e tour PGA Championship, Nicolas Colsaerts passe aussi le cut

En raison du brouillard vendredi matin, le tournoi a pris du retard et vingt-quatre joueurs n'ont pas complété leur deuxième tour. Ils l'ont terminé samedi matin.

Quatrième après le premier tour, Detry avait mal commencé, avec un bogey dès le premier trou. Il a ensuite réussi cinq birdies, aux trous 5, 7, 10, 12 et 14. Un bogey au 15e trou était compensé par un birdie au trou suivant. Il ralliait le club-house en quatre sous le par, portant son total à 135, neuf sous le par. Il partage la troisième place avec le Polonais Adrian Meronk, qui a également réalisé un deuxième tour en 68 coups, le Japonais Masahiro Kawamura, qui a rendu une carte de -7, et l'Anglais Tommy Fleetwood (-6 vendredi). Ces quatre hommes pointent à un coup des deux leaders, les Suédois Ludvig Aberg et Sebastian Söderberg.

Nicolas Colsaerts, un des vice-capitaines de la prochaine Ryder Cup, a lui aussi passé le cut. Il a rendu une carte de 69, trois sous le par, après trois birdies et un bogey. Il pointe en 39e position avec un total de 141 (-3).