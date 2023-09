DP World Tour - Thomas Detry recule de la troisième à la douzième place au BMW PGA Championship

Detry a rendu une carte de 71, un sous le par, après cinq birdies, deux bogeys et un double bogey. Il avait bien commencé, réussissant des birdies aux trous 1, 4, 6 et 8. Après un bogey au 10e trou, il a inscrit un nouveau birdie sur sa carte au 12e trou. Un nouveau bogey, au trou 14, et surtout un double bogey au dernier trou, l'ont fait reculer au classement.

Avec son total de 206, Detry glisse de la troisième à la douzième position, à six coups du Suédois Ludvig Aberg, seul leader après avoir rendu une carte de 66 (un eagle, cinq birdies et un bogey). Le Suédois compte deux coups d'avance sur l'Anglais Tommy Fleetwood et l'Ecossais Connor Syme. Le Suédois Sebastian Söderberg, qui partageait la tête avec Aberg, a dégringolé au 53e rang après un tour en 7 au-dessus du par.

Nicolas Colsaerts a perdu 21 places et occupe la 60e position après un tour en 73 coups, un au-dessus du par. Il a concédé quatre bogeys, pour trois birdies.