F1 - GP de Singapour - Sainz reste le plus rapide avant les qualifications à Singapour, Verstappen à la peine

Déjà le plus rapide des essais libres 2 vendredi devant son coéquipier Charles Leclerc, Sainz a récidivé samedi en conservant sa Ferrari en haut de la feuille des temps.

Dans la fournaise singapourienne - où la pluie s'est invitée plus tôt dans la journée - il a cette fois devancé les Britanniques George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren).

Derrière, Max Verstappen, 4e meilleur temps de cette dernière séance d'essais avant les qualifications courues de nuit à Singapour, s'est plaint du comportement de sa Red Bull en piste, notamment lors des changements de vitesse.

La veille déjà, le double champion du monde en titre s'était montré en retrait lors des premiers essais expliquant avoir des difficultés avec l'équilibre de sa RB19.

Leclerc, auteur de la pole position l'an dernier dans les rues de la cité-Etat complète le Top 5, devant la Mercedes de Lewis Hamilton, 6e.

Alors que des lézards ont perturbé les essais libres 1 vendredi, la séance de samedi s'est déroulée sans perturbation.

Les qualifications sont programmées à 21h00 locales (15h00 heure belge). Sachant qu'il est difficile de doubler en course, les positions sur la grille et la qualité des départs risquent d'être cruciales au départ de la course donné dimanche à 20h00 locales (14h00 heure belge).