Fêtes de Wallonie - Le président du parlement wallon appelle à "une fierté wallonne partagée"

"Le jeune Parlement de Wallonie doit être le premier garant du contrat de confiance avec le citoyen. Et nous y travaillons par l'ouverture du Bureau et une transparence encore accrue, par l'installation de la commission de la comptabilité... et toutes les mesures d'économie mises en œuvre dans la gestion quotidienne. C'est indispensable si nous ne voulons pas que des contre-exemples occultent les nombreux domaines où la Wallonie est en avance sur ses partenaires", a souligné André Frédéric en évoquant notamment l'installation, le 15 octobre prochain, de la première Commission délibérative mixte, composée de parlementaires et de citoyens.

"Il ne faut donc pas pleurer sur le lait répandu. Il faut l'éponger et aller de l'avant", a-t-il ajouté.

"Nous abordons la dernière session de cette législature mais je peux vous dire que le Parlement de Wallonie sera là jusqu'au bout pour exercer son contrôle mais aussi pour proposer, décider et jouer pleinement son rôle", a ensuite affirmé le président de l'assemblée.

Enfin, André Frédéric a adressé ses pensées aux peuples marocains et libyens "qui souffrent dramatiquement dans leur chair suite aux récents évènements".