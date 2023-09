Les Belges à l'étranger - Peter Maes nouvel entraîneur de Willem II en D2 néerlandaise

Peter Maes, 59 ans, était sans club depuis son licenciement au Beerschot en septembre 2021, quelques semaines après son arrivée au Kiel.

Maes a successivement entraîné le Verbroeding Geel (2002-2006), le FC Malines (2006-2010), Lokeren (2010-2015), le KRC Genk (2015-2017), à nouveau Lokeren (2017-2018).

En 2018, Maes a été impliqué dans le scandale du football "Mains Propres". Le Limbourgeois fut soupçonné de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Il a conclu en juin dernier un règlement à l'amiable avec le parquet fédéral, approuvé par la chambre des mises en accusation d'Anvers.

Le 27 octobre 2018, il avait été licencié par Lokeren. Il avait alors rebondi douze mois plus tard à Lommel en 1B et l'avait quitté le 30 juin 2020. Il était arrivé à Saint-Trond en décembre 2020 et avait décidé de quitter les Canaris pour les Rats à l'été 2021.