Olivier Vandecasteele et Bouli Lanners honorés lors des Mérites wallons

Le comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur liégeois, Bouli Lanners, avait déjà été fait Officier du Mérite wallon. Cette fois, c'est au plus haut grade qu'il a été élevé, à savoir celui de Commandeur. Cette année, il a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle et le Magritte du meilleur acteur pour son interprétation dans "La Nuit du 12". En lui remettant une nouvelle récompense, le gouvernement wallon a souhaité récompenser "une personnalité entière et multiple, qui réalise un parcours artistique exemplaire, hors du commun et fait honneur à la Wallonie".