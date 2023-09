Super 8 Classic - Florian Vermeersch , 3e sur le podium avec des sentiments mitigés

"Je reste sur un sentiment mitigé", a confié le coureur gantois. "Etre battu par Mathieu van der Poel n'a rien d'une honte. Mais je suis quand même un peu déçu. Cela fait un moment que j'espère pouvoir décrocher ma première victoire de la saison. Je suis resté tout proche quelques fois. Et aujourd'hui, j'avais vraiment la possibilité, mais cela n'a pas marché. Tu prends toujours le départ pour gagner, et tu n'es pas vraiment satisfait alors avec une 3e place. Le moment le plus difficile de la course se situait à 40 km de l'arrivée avec l'enchaînement de Moskesstraat, Holstheide et les petites côtes. Cela nous a forcé à puiser un peu dans nos réserves. J'avais manqué l'échappée, puis je suis revenu avec Lars Boven dans la roue. Je savais qu'on devait bien rouler ensemble pour espérer rester devant. Notre objectif avait été de durcir la course et cela a marché. C'est dommage seulement de ne pas avoir pu conclure."