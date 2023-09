Super 8 Classic - Mathieu van der Poel l'emporte à Haecht : "une victoire à 50% pour Gianni Vermeersch"

"C'est était un peu inattendu, mais cela fait d'autant plus plaisir", a commenté le Néerlandais d'Alpecin-Deceuninck au micro des organisateurs après une victoire dans un sprint à six, parfaitement emmené par son équipier Gianni Vermeersch. "Cette victoire est à 50 pour-cent pour lui, je ne peux que le remercier énormément. Après Glasgow, j'avais besoin de courses pour revenir dans le parcours. Ce n'était pas une course facile et je me suis senti bien après les zones pavées. On s'est retrouvé devant et j'avais un coéquipier. C'était idéal pour contrôler la course, mais le peloton n'était pas très loin. J'ai pris quelques relais, mais notre groupe était fort. Chacun a fait un gros boulot pour rester devant et pour espérer ensuite jouer sa carte à l'arrivée. Tout pouvait arriver à la fin, mais finalement on est resté devant avec quelques secondes d'avance sur le peloton. Mais si Gianni n'avait pas été là, cela aurait été une toute autre histoire pour moi. Je suis très content d'avoir gagné."