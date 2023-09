Tour de Romandie féminin - Coup double de Demi Vollering dans la 2e étape

La Néerlandaise a enlevé cette étape proposant deux cols de 1e catégorie, dont la montée finale devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM), 2e à 2 secondes, et la Suissesse Marlen Reusser, 3e à 6 secondes. On retrouve les trois mêmes coureuses dans le même ordre et avec les mêmes écarts en tête du général.

Demi Vollering, 26 ans, affiche désormais 28 victoires à son compteur. Elle a notamment remporté une étape et le classement finale du Tour de France femmes le mois passé.

Le Tour de Romandie féminin, dont la première édition a été remportée l'an dernier par la Sud-Africaine Ashleigh Moolman, se terminera dimanche à Nyon.