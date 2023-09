Tour d'Espagne - Il a manqué 10 mètres à Remco Evenepoel pour un nouveau succès d'étape

"Je suis vraiment content. Je pense que j'ai fait une erreur, ou juste une erreur de calcul, j'ai été surpris par le sprint précoce de Wout Poels", a analysé Remco Evenepoel au micro des organisateurs. "Je suis revenu très fort, mais la ligne d'arrivée était 10 mètres trop tôt pour moi. Nous avons pris les 60 derniers kilomètres en main. Les autres gars ont attaqué très tôt et j'ai parlé à la radio et j'ai dit : 'Ecoutez, maintenant nous contrôlons l'étape nous-mêmes, nous essayons d'en tirer le meilleur parti, de monter chaque côte de plus en plus vite et nous verrons dans la dernière montée comment cela se passera'. Je savais qu'elle était raide, mais je ne m'attendais pas à ce que les pavés soient en si mauvais état. J'ai eu du mal sur cette partie, j'ai pris mon rythme pour revenir. J'ai peut-être commis une petite erreur en m'arrêtant alors que j'avais 20 mètres d'avance sur les autres dans la vallée. On ne peut pas vraiment dire que c'était une mauvaise journée pour nous, nous avons fait du très bon travail. J'ai juste réagi 2 ou 3 secondes trop tard pour prendre la roue de Wout, mais il mérite tellement cette victoire. C'est dommage que je ne remporte pas ma quatrième victoire, mais nous pouvons être très fiers avec trois victoires d'étape, trois fois deuxième, quelques fois quatrième et aussi le maillot de meilleur grimpeur."