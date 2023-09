Tour d'Espagne - Wout Poels gagne la 20e étape à la veille de l'arrivée battant Remco Evenepoel au sprint

L'Espagnol Pelayo Sánchez (Burgos-BH) est 3e. Le peloton du maillot rouge était à une dizaine de minutes.

Remco Evenepoel était parti à l'attaque dès la première difficulté de la journée. Un groupe de 31 coureurs s'était formé avec le porteur du maillot du meilleur grimpeur (le mieux classé au général) et cinq autres Belges: Louis Vervaeke (Soudal-Quick Step), Jimmy Janssens et Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Sylvain Moniquet et Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny).

Les fuyards auront creusé un écart sur le peloton du maillot rouge de l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) qui a dépassé les 11 minutes au pied de la dernière difficulté (4,6km/6,6%). Dans cette dernière bosse, Wout Poels a mené la fronde suivi par Lennert Van Eetveld (Lotto Dstny). Evenepoel gérait son effort. Au sommet à 12,2 km, les écarts étaient cependant minimes, mais cinq hommes ont fait la descente en tête avec aussi les Espagnols Marc Soler (UAE Emirates) et Pelayo Sánchez (Burgos-BH).

Cette 78e Vuelta se termine dimanche à Madrid après une courte étape de plaine de 101,5 km.