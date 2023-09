Une centaine d'équipes et plus de 250.000 euros de dons pour Doc'Riders

Fruit d'un partenariat entre la ville de Marche-en-Famenne et l'ONG Médecin du Monde, Doc'Riders se présente comme un "défi sportif et solidaire". Les participants disposent de 24 heures pour parcourir une boucle de 200km à travers les communes de Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Ciney, Havelange, Somme-Leuze, Durbuy et Hotton. Pour prendre part à la course, chaque équipe doit préalablement lever des fonds d'une valeur minimale de 1.500 euros. L'argent récolté est intégralement reversé aux opérations que mène l'ONG en Belgique et à l'étranger.