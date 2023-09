150 manifestants à Bruxelles interpellent l'ONU contre les investissements fossiles

La mobilisation, organisée par Rise For Climate Belgium, était menée en parallèle dans une soixantaine de pays, alors que s'ouvre à New York la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Les carburants fossiles sont toujours subsidiés à hauteur de 700.000 milliards d'euros dans le monde, dont 13 milliards rien qu'en Belgique", a affirmé une porte-parole, Karen Naessens. Elle réclame une responsabilisation des grandes entreprises polluantes et des investissements bien plus importants dans les énergies renouvelables.

Un sommet sur l'ambition climatique sera organisé mercredi au siège des Nations unies à New York, afin d'accélérer l'action des gouvernements, des entreprises, de la finance, des autorités locales et de la société civile, et d'écouter les "premiers à agir".

Mais même si ce sommet devait être un succès, une résolution de l'ONU prendra encore beaucoup de temps avant d'être transposée dans les législations de l'UE et des États membres, ce qui nécessite donc une mobilisation de tout instant, selon Karen Naessens.