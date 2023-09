24 Hours Series - Mathieu Detry et Kris Cools, deuxièmes des 24H de Barcelone, remportent le titre GT3

Ultime manche européenne des 24 Hours Series, les 24 Heures de Barcelone ont vu la Porsche 911 GT3 R IMSA LS Group Performance des Français Julien Andlauer, Grégory Guilvert, Laurent Hurgon et Simon Tirman s'imposer avec 1:37 d'avance sur Detry et Cools, accompagnés par l'Allemand Max Hofer, le Finlandais Miika Panu et le Britannique Gavin Pickering. Un résultat qui permet à l'équipe Haas RT de s'assurer un titre équipe auquel aura grandement contribué le Bruxellois Mathieu Detry, seul pilote à avoir été présent lors de chaque épreuve du championnat.

Du côté des autres belges, Ayrton Redant, Yannick Redant et Kobe De Breucker, accompagnés par le Néerlandais Huub Van Eijndhoven (Porsche 992 GT3 Cup Red Ant Racing) ont terminé 8e du classement général mais surtout 2e de la classe 992 à 26 secondes des vainqueurs après avoir perdu la première place dans les dernières minutes.

Podium de catégorie aussi pour le seul équipage 100% belge Raphaël Van Der Straten/Nathan Vanspringel/José Close/Nicolas Hermans (Marc II V8 VDS Racing Adventures) qui a terminé 2e du GTX et 16e du général.