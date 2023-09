Bol d'Or - Victoire de la Suzuki de Black/Guintoli/Masson, la Yamaha de Canepa/Fritz/Hanika sacrée

A l'isue des 24 Heures de course, la Suzuki a devancé la Honda de l'écurie Viltaïs N.333 de l'Allemand Florian Alt, du Sud-Africain Steven Odendaal et de l'Argentin Lénadro Mercado de 7 tours. La 3e place est revenue à 8 tour à la BMW N.37 du BMW Motorrad belge de l'Allemand Markus Reiterberger, de l'Ukrainien Illya Mykhalchyk et du Français Jérémy Guarnoni.