Coupe Davis - Gillé et Vliegen gagnent le double et donnent l'avantage aux Belges

Gillé (ATP 20 en double) et Vliegen (ATP 21) ont dominé Sergey Fomin (ATP 347) et Maxim Shin (ATP 778) en deux manches 6-1, 3-6, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes.

Le duo belge dominait la première manche en prenant les deux premiers services de leurs adversaires. Dans le deuxième set, Gillé et Vliegen ne parvenaient pas à refaire leur retard après avoir cédé leur mise en jeu (0-2). Dans le troisième set, les deux Belges faisaient le break dès le deuxième jeu et filaient vers la victoire.

Après les deux premiers simples, samedi, les deux équipes étaient à égalité. Kimmer Coppejans (ATP 184) a été battu en ouverture 7-6 (10/8), 3-6 et 7-6 (8/6) par Khumoyun Sultanov (ATP 421). Joris De Loore (ATP 166) a ensuite pris la mesure 7-5, 7-6 (7/2) de Sergey Fomin (ATP 700).

De Loore doit à présent rencontrer Sultanov. Le cinquième match, qui pourrait être décisif, doit en principe opposer Coppejans à Fomin, sous réserve des modifications que peuvent toujours apporter les deux capitaines.

Sélectionné par Steve Darcis, présent pour la première fois sur le banc belge en tant que capitaine, David Goffin (ATP 100) a préféré renoncer, ne s'estimant pas encore prêt à reprendre la compétition.

En cas de victoire face à l'Ouzbékistan, la Belgique jouera les qualifications en vue de la phase de groupes de la Coupe Davis en 2024. En cas de défaite, la Belgique jouera les barrages pour se maintenir dans le Groupe mondial 1 l'année prochaine.