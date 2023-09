Coupe du monde de rugby - L'Irlande domine les Tonga, Johnny Sexton dans l'histoire

En inscrivant un essai à la 38e minute, Johnny Sexton est devenu le joueur ayant inscrit le plus de points sous le maillot irlandais, détrônant Ronan O'Gara (1.083 points). Avec aussi quatre transformations et une pénalité, Sexton a porté son total à 1.090 points.

Tadhg Beirne (21e), Caelan Doris (26e), Mack Hansen (33e), James Lowe (59e), Bundee Aki (63e et 69e) et Rob Herring (80e) ont également réussi un essai, Ross Byrne ajoutant quatre conversions.

L'Irlande, qui avait commencé par une promenade face à la Roumanie (82-8), est en tête du groupe avec 10 points. L'Afrique du Sud, qui affronte la Roumanie dimanche, suit avec 4 unités. L'Ecosse, les Tonga et la Roumanie sont bloqués à 0.

En début d'après-midi à Bordeaux, les Samoa n'ont pas manqué leur entrée dans ce Mondial en s'imposant aux dépens du Chili (43-10), bonus offensif en prime, dans le groupe D. Les Samoa (5 points) rejoignent le Japon, qui défiera l'Angleterre (4 points) dimanche. L'Argentine et le Chili n'ont pas encore pris de point.

A Nice, dans le groupe C, le pays de Galles, avec une équipe largement remaniée, a également obtenu le point du bonus offensif, mais à la dernière seconde face à une surprenante équipe du Portugal (28-8). Les Gallois sont en tête du groupe avec 10 points, devant l'Australie (5 points), les Fidji (2), la Géorgie (0) et le Portugal (0). Australiens et Fidjiens se rencontreront dimanche.