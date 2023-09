Flèche de Gooik - Battu par Philipsen, Olav Kooij fait néanmoins "le plein de confiance"

"Bien sûr, en tant que sprinteur, vous espérez toujours gagner lorsqu'il s'agit d'un sprint massif", a déclaré Kooij. "À chaud, on ne peut pas être satisfait d'une 2e place. Maintenant que tout s'est un peu calmé, je peux me réjouir de cette place d'honneur. J'ai livré un beau duel avec les autres hommes rapides et je n'ai été battu que par un seul. Cela ns'est joué à peu avec Jasper Philipsen, mais c'était suffisant pour ne pas gagner. Peut-être que j'ai dû revenir d'un peu trop loin. C'est peut-être un désavantage sur ce type d'arrivée. Nous devons nous contenter de cela".

La course s'est déroulée de manière très contrôlée, jusqu'à ce que Lotto Dstny ne perturbe les échanges. "Ils n'ont pas été les seuls à attaquer lors de ce regroupement. Il y avait d'autres équipes qui n'aimaient pas les sprints massifs. Quand le peloton s'est scindé, j'étais dans le deuxième groupe. Nous avions heureusement deux hommes avec nous et ils ont fait en sorte que je n'aie pas à chasser. Je les ai rejoints à la fin et j'ai dû remonter. Nous avons fait le sprint avec les plus rapides. Maintenant, je vais continuer à m'entraîner en vue du championnat d'Europe, mais je vais aussi me reposer suffisamment. Je vais au championnat d'Europe avec le plein de confiance."