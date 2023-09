Fun Cup - Nouvelle victoire de Caprasse-Van Impe-Donniacuo en Alsace

Kevin Caprasse, Lorenzo Donniacuo et Timo Van Impe ont réalisé le week-end parfait. Après avoir signé la pole position, le trio a décroché sa troisième victoire de la saison, ce qui leur permet de prendre une option sur le titre 2023 qui se jouera sur le Circuit de Zolder les 7-8 octobre. Ils ont devancé de 40 secondes la voiture victorieuse des 25 Heures de Cédric Bollen, Michael Leenders et Matteo Raspatelli. Le podium a été complété par Benjamin Lessennes et Claude Pirson, associés à l'ex-champion de World TCR Yann Ehrlacher.

Septième place absolue et victoire en catégorie Fun des jeunes Louis Mazuin, Lucas Taelman et Nathan Brauns. Ils précèdent Antoine Morlet, Koen De Wit et Matisse Lismont, et Niek, Marnix et Alex Hommerson. Nouveau succès en classe Pure de Raphael Bolle de Bal, Jean-Luc Vandormael, Ralph Pierard et Benoit Arnaudet tandis que Davy Sneppe, Mathieu Simoné, Michiel Lescroart et Bram Mouton se sont imposés en Biplaces.