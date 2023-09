Grand-Prix d'Isbergues - Matteo Moschetti surprend Mads Pedersen à Isbergues

Sept coureurs ont animé l'échappée du jour: Ceriel Desal (Bingoal WB), Tom Devriendt (Q36.5), Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) et Jelle Vermoote (Intermarché-Circus-Wanty), les Français Théo Delacroix (St Michel-Aubert), Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole) et Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix-Lille Métropole). Le groupe possédait 1:30 à 50 kilomètres de l'arrivée, à l'entrée des circuits locaux. Il a fallu que le peloton s'emploie dans la finale pour réintégrer les cinq rescapés de l'échappée à 500 mètres de l'arrivée. Le sprint a vu émerger de justesse l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5) devant le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) et le Français Arnaud Démare (Arlea-Samsic).

Matteo Moschetti, qui a signé son deuxième succès de la saison après la Classica de Alemira en début de campagne, a succédé au Français Arnaud Démare qui s'était imposé pour la troisième fois à Isbergues en 2022, après ses succès en 2013 et 2014.