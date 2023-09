Jupiler Pro League - Premier succès de la saison pour le Standard, victorieux 1-3 à Eupen

Le Standard alignait ses nouvelles recrues Moussa Djenepo, Steven Alzate, Isaac Hayden et Kamal Sowah dès le coup d'envoi, ainsi que Kosta Laifis, réintégré vendredi dans le noyau A. Les Rouches faisaient la différence en fin de première période avec deux buts en quelques minutes. Lancé par Hayao Kawabe, Wilfried Kanga ouvrait le score d'une frappe croisée du droit (45e+3). Kawabe doublait la mise deux minutes plus tard, après avoir récupéré une passe latérale de Rune Paeshuyse et frappé de l'entrée du rectangle.

Au retour des vestiaires, Arnaud Bodart se montrait décisif devant Regan Charles-Cook (46e). Sowah ponctuait sa première apparition sous la vareuse liégeoise par un but, une reprise de volée sur un centre de la gauche de Cihan Canak (74e).

Eupen réduisait l'écart grâce à une frappe tendue des 20 mètres d'Alfred Finnbogason (80e). L'Islandais se montrait dangereux de la tête trois minutes plus tard. A la 90e+3, l'arbitre annulait, après intervention du VAR, un but de Paeshuyse pour hors-jeu. Durant les très longs arrêts de jeu, Alzate écopait d'une deuxième carte jaune, pour simulation, et laissait le Standard à 10 (90e+13).

Après trois partages et trois défaites, le Standard débloque son compteur de victoires. Les Liégeois remontent en 12e position avec 6 points. Eupen (10 points) est 9e.