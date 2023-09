La restauration de la maison Rubens met au jour un temple calviniste

De plus amples explications seront fournies le 1er octobre prochain par les archéologues, au cours d'une lecture.

Féru d'histoire, le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a rappelé qu'en avril 1567, la gouvernante et régente des Pays-Bas Marguerite de Parme avait mis fin à la tolérance religieuse, après une longue période pendant laquelle les autorités communales avaient tenté de concilier les intérêts commerciaux avec l'essor des diverses communautés protestantes.

"Le temple calviniste a alors été démonté, ce qui a permis de payer des soldats. Paradoxalement, c'est Rubens, dont le père Jan, calviniste convaincu, avait fui le 'Conseil de sang' (le Conseil des troubles, NDLR) du duc d'Albe, qui a construit à cet endroit sa maison et son atelier au 17e siècle. Ainsi, les peintures les plus impressionnantes de la contre-réforme catholique ont vu le jour sur les vestiges d'un temple calviniste. Cela nous rappelle l'importance des valeurs démocratiques de respect, de tolérance, de liberté et d'égalité".