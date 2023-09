Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco, rejoint par Lorient , reste leader

Le Moustoir a directement vibré grâce à Aiyegun Tosin, qui a trompé Philipp Köhn venu à sa rencontre (3e, 1-0). Les joueurs du Rocher n'ont pas paniqué et ont dessiné plusieurs combinaisons dans la surface adverse. Après quelques alertes, Aleksandr Golovin a effectué un superbe contrôle sur une passe de Youssouf Fofana avant d'expédier une demi-volée dans la lucarne (17e, 1-1).

À la reprise, Lorient a éprouvé de plus en plus de mal à bloquer les assauts monégasques et sur un centre de Golovin, Folarin Balogun a porté Monaco au commandement d'un tir du gauche dans un angle fermé (69e, 1-2). Comme il n'a pas concrétisé sa supériorité, l'AS Monaco a été sanctionné par Romain Faivre, qui a repris en extension un centre de Souleymane Touré (90e+7, 2-2).