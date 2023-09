Premier League - Sheffield United et Tottenham condamnent les attaques racistes contre Wes Foderingham

Foderingham, qui a réalisé une série de belles parades face aux Spurs avant d'encaisser deux buts dans le temps additionnel, a déclaré dans un post Instagram samedi soir : "Je me fiche que les fans de l'équipe adverse me traitent de tous les noms sous le soleil. Mais soyez sympas avec le racisme et les menaces familiales. Réfléchissez avant d'écrire".

Les Blades ont réagi dimanche matin en offrant leur soutien à leur gardien et en promettant d'enquêter. "Sheffield United condamne les messages racistes, insultants et menaçants qui ont été envoyés à Wes Foderingham après le match d'hier contre les Spurs. Le club va maintenant travailler avec les organismes compétents pour enquêter et soutenir Wes".

Tottenham a également réagi par une déclaration dans laquelle il propose d'aider Sheffield United dans son enquête et d'exclure les supporters des Spurs qui seraient responsables des insultes. "Nous sommes dégoûtés d'apprendre que des messages racistes, injurieux et menaçants ont été envoyés à Wes Foderingham après le match d'hier (samedi, ndlr). Le club est fermement opposé à toute forme de discrimination et coopérera pleinement avec Sheffield United et les organismes compétents dans le cadre de leurs enquêtes".