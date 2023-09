Tour de Romandie féminin - Demi Vollering gagne le général, Liane Lippert la dernière étape

Lippert avait elle-même durci la course sur la dernière ascension. Seules Vollering, la Polonaise Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) avaient réussi à la suivre. Mais une vingtaine de coureuses les ont rejointes dans un second temps.

Lippert s'est ensuite montrée la plus rapide du sprint final, devant la Néerlandaise Fem van Empel (Jumbo-Visma) et l'Italienne Silvia Persico (UAE Team ADQ). La championne d'Allemagne, 25 ans, signe la 8e victoire de sa carrière, la 3e de la saison.

Vollering, qui a pris le pouvoir après sa victoire dans la deuxième étape, s'impose avec 6 secondes d'avance sur Niewiadoma et 12 sur la Suissesse Marlen Reusser (SD Worx). La Néerlandaise de 26 ans, lauréate du Tour de France, porte son compteur à 29 victoires en carrière et à 17 cette saison.

La Sud-Africaine Ashleigh Moolman avait inauguré le palmarès l'an passé.