Tour d'Espagne - Remco Evenepoel a connu "beaucoup de différentes émotions pendant la course"

Evenepoel a fait partie des grands animateurs de la dernière journée, membre de l'échappée qui a survécu jusqu'au dernier kilomètre. "Ce n'était pas vraiment le plan, mais quand j'ai entendu les noms à l'avant, je me suis dit que c'était un bon groupe à rejoindre. Puis, quand j'ai vu que Filippo Ganna et deux autres coureurs d'INEOS Grenadiers étaient à mes côtés, il était clair que nous devions y aller à fond."

Ce coup de panache était à l'image des derniers jours pour le champion de Belgique, toujours à l'offensive depuis sa déconvenue sur la 13e étape. "Ce n'est passé loin hier (2e place, ndlr), et aujourd'hui aussi (8e). Je me suis bien amusé dans cette Vuelta", a confié Remco Evenepoel, triple vainqueur d'étapes qui a connu "beaucoup d'émotions différentes pendant la course, et beaucoup de courses dans la course."

Pas tant concentré sur la manière de courir de Jumbo-Visma que sur sa stratégie, la course aux étapes et au maillot de la montagne, le natif de Schepdael est positif quant à ses accomplissements. "Nous pouvons être satisfaits, surtout après la déception du Tourmalet. Nous avons beaucoup appris pour le Tour de France l'année prochaine. J'ai appris que je pouvais encore progresser en Grand Tour parce que je me sentais de mieux en mieux chaque jour."

La confiance est donc de mise. "Nous avons besoin d'une préparation parfaite, dans un environnement calme, et je crois que je pourrai bien faire comme l'année passée", et sa victoire sur La Vuelta.