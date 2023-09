WTA Guadalajara - Mertens, qui a battu Wickmayer au premier tour: "Un match très enrichissant"

"Ce fut un match difficile", a-t-elle confié après sa victoire. "C'était particulier d'affronter une autre Belge. C'est une grande joueuse. Elle est revenue sur le circuit de et j'ai énormément de respect pour ce qu'elle a accompli. Elle a réussi à revenir assez rapidement dans le top-100. C'est une vraie bosseuse. Bien évidemment, je voulais gagner. J'adore jouer ici. Il s'agit de ma troisième participation à ce tournoi (elle y a disputé la finale des WTA Finals en double en 2021, ndlr). Et je vais essayer de rester le plus longtemps possible", a-t-elle souri.

Il s'agissait du tout premier duel sur le circuit entre Elise Mertens et Yanina Wickmayer, N.1 et N.3 belges respectivement.

"Le premier set a été compliqué, car il fallait s'adapter à l'altitude, mais je trouve que j'ai grandi dans ce match", a-t-elle poursuivi. "Yanina ne m'a pas fait de cadeaux, mais j'ai commencé à mieux servir et à faire moins de fautes, tout en parvenant à me montrer agressive. Le deuxième set a été très bon. C'était chouette de jouer contre elle pour la première fois. Et d'avoir pu l'emporter. J'ai besoin de prendre des points et de gagner des matches. L'une de nous devait perdre, mais ce fut un match très enrichissant."

Au 2e tour, Elise Mertens se mesurera à la gagnante de la rencontre entre la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 74), finaliste de l'US Open en 2021, et l'Américaine Asia Muhammad (WTA 351), issue des qualifications.