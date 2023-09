Assemblée générale des Nations unies - Les Objectifs de développement durable "pour la génération de nos enfants"

Adoptés par les États membres des Nations Unies en 2015, les ODD ont pour but de construire un avenir meilleur et plus durable d'ici 2030. Un sommet des Objectifs de développement durable était organisé afin de tirer un bilan à mi-parcours et donner un nouvel élan à l'initiative.

"Huit ans après l'adoption des Objectifs de développement durable, (le sommet) rappelle à quel point il est important d'investir dans la réalisation de ces objectifs", a déclaré la Reine à la presse belge.

Elle a expliqué que la réalisation des objectifs avait pris du retard. L'ONU avait notamment l'intention de mettre fin à la faim et à l'extrême pauvreté d'ici 2030, d'améliorer les possibilités d'éducation, de développer l'approvisionnement en électricité et en eau et de réduire les inégalités et l'oppression. Mais la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise de la dette dans les pays pauvres ont retardé la mise en œuvre des objectifs.

Au rythme actuel, 575 millions de personnes vivront toujours en situation de grande pauvreté en 2030, tandis que la faim touchera 600 millions de personnes, selon les prédictions de l'ONU.

"L'agenda 2030, c'est demain. Encore sept ans. (...) On parle de la génération de nos enfants et petits enfants", a souligné Mathilde.

La Reine a d'ailleurs rencontré lundi trois délégués belges de la jeunesse auprès de l'ONU (un par Région). Ils représentent officiellement les intérêts de la jeunesse de leur pays auprès des Nations Unies. La Reine a estimé que les jeunes pouvaient être des acteurs des Objectifs de développement durable.