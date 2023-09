Coupe du monde de rugby - Les Fidji créent l'exploit et se jouent de l'Australie, l'Angleterre écarte le Japon

Les Fidjiens menaient 8-12 à la pause. Josua Tuisova a ensuite réussi le seul essai de son équipe (43e), transformé par Simione Kuruvoli. Ce dernier a ajouté quatre pénalités et Frank Lomani en a réussi une aussi.

Les essais de Mark Nawaqanitawase (23e) et Suli Vunivalu (68e), une transformation et une pénalité de Ben Donaldson n'ont pas suffi aux Australiens, qui décrochent tout de même le bonus défensif.

Battus 32-26 par le pays de Galles dans leur premier match, les Fidji se relancent et comptent 6 points, comme les Australiens. Les Gallois sont en tête avec 10 unités. La Géorgie et le Portugal sont bloqués à 0. Le pays de Galles et l'Australie s'affronteront le 24 septembre à Lyon.

Plus tôt dans la journée, l'Afrique du Sud avait infligé une correction à la Roumanie (76-0). Après deux matches, elle est 2e du groupe B avec 9 points, derrière l'Irlande (10 points). L'Écosse et Tonga, qui n'ont joué qu'un match, n'ont pas de point tout comme la Roumanie, battue à deux reprises.

Dans la soirée, l'Angleterre a remporté son match contre le Japon dans le groupe D (34-12). Le XV de la Rose n'a pas concédé d'essai mais en a inscrit quatre, dont trois en deuxième période, pour le bonus. Il prend donc seul la tête du classement avec 9 unités, devant les Samoa (5 points, 1 match) et le Japon (5 points, 2 matches). L'Argentine (1 match) et le Chili (2 matches) n'ont pas encore pris de point.