Ecoles vandalisées - "Rien ne peut justifier que l'on brûle des écoles", pointe la CSC-enseignement

"Rien ne peut justifier que l'on brûle des écoles", a pointé le secrétaire général de la CSC-enseignement, Roland Lahaye, dans un communiqué de presse relatif au programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras). "S'attaquer à la noble institution qu'est l'École en mettant le feu volontairement à des établissements démontre à quel point certains sont prêts pour déstabiliser la société et la démocratie, pour gangréner le vivre-ensemble et imposer leurs conceptions par la violence. C'est indigne, intolérable et doit être sévèrement condamné", a-t-il ajouté.