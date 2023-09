Euro de cyclisme - Le Limbourg accueille l'Euro 2024, du circuit de Zolder à Hasselt

L'Euro 2024 débutera par les épreuves de contre-la-montre le mercredi 11 septembre. Que ce soit chez les jeunes ou les élites, chaque chrono individuel aura la même longueur: 29,9 km tracés sur un parcours plat entre le circuit de Zolder et l'avenue Roi Baudouin, dans le centre de Hasselt. Le contre-la-montre par équipes mixtes sera quant à lui long de 27,3 km.

Les courses en ligne débuteront le vendredi 13 septembre, avec les courses U23. Le lendemain, place aux juniors messieurs et aux élites dames. Le dernier jour sera consacré à la course des juniores dames et des élites messieurs.

C'est aussi du circuit de Zolder que s'élanceront les épreuves en ligne. Les élites dames rejoindront Hasselt après 160 km d'un parcours proposant trois secteurs pavés et deux côtes, à franchir deux fois. Les élites messieurs devront eux rouler 220 km. La course messieurs proposera deux passages par le secteur pavé de Printhagendreef (400 m), et trois passages des secteurs de Manshoven (1400 m) et Op de Kriezel (1550 m), ainsi que trois ascensions du Kolmontberg à Tongres (800 m à 4,5 % de moyenne) et du Zammelenberg à Kortessem (800 m à 4,3 % de moyenne).

"Le sud du Limbourg, la Hesbaye pour être précis, possède des routes plus vallonnées qu'on ne le pense", a déclaré Wim Van Herreweghe, organisateur de cet Euro. "Sur la boucle du Limbourg, le terrain n'est jamais plat, ce qui apportera une valeur ajoutée sur le plan sportif".