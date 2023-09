Invasion de l'Ukraine - Sur la place Poelaert, PromoteUkraine appelle la CIJ à condamner l'agression russe

En engageant cette action en justice, l'Ukraine vise à démentir les accusations russes et espère poser les fondations pour la mise en place d'un tribunal international chargé de juger le président russe Vladimir Poutine et son entourage.

L'association encourage par ailleurs ses compatriotes originaires de Louhansk et du Donbass à témoigner contre la Russie. Elle insiste sur l'importance de ce moment, qualifié de "crucial pour le respect et l'application du droit international et pour la mise en responsabilité de ceux qui le bafouent".