Invasion de l?Ukraine - Zelensky met en garde contre une Troisième Guerre mondiale et compare Poutine à Hitler

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre une Troisième Guerre mondiale la veille du sommet des Nations unies à New York et a comparé le président russe Vladimir Poutine à Adolf Hitler. La société russe a perdu le respect de l'opinion mondiale, a estimé M. Zelensky dans une interview accordée à l'émission américaine "60 Minutes" diffusée dimanche. "Ils l'ont élu et réélu et ont créé un second Hitler", a-t-il déclaré. Le président ukrainien a ajouté qu'il était impossible de revenir en arrière, mais qu'il était possible d'arrêter M. Poutine dès maintenant.