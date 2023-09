"La haine en ligne ne doit pas être une arme politique", dénoncent des collectifs flamands

"La haine, le racisme, le sexisme et la queerphobie en ligne ne doivent pas être une arme politique ou un modèle de revenus", soutiennent lundi les organisations "Kif Kif", "Sankaa" et "Hand in Hand tegen racisme", à la suite d'une nouvelle étude conjointe. "Avec le début du procès contre Schild en Vrienden, les recommandations de ce rapport sont plus pertinentes que jamais."