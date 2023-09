La Wallonie a investi 15,7 millions d'euros dans Air Belgium

La région wallonne a investi 15,7 millions d'euros en capital, 1,8 millions en prêt et 3,5 millions en garantie dans la compagnie aérienne Air Belgium, ont indiqué lundi l'outil économique et financier de la Wallonie au service des entrepreneurs, Wallonie Entreprendre (WE), et le cabinet du ministre wallon de l'Économie Willy Borsus à Belga.