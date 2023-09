Le ministre Somers souhaite accorder une prime au personnel chargé de la garde des enfants

Le gouvernement flamand doit entamer lundi son conclave pour trouver un accord sur le budget 2024. L'un des trois partis de la coalition gouvernementale, le CD&V, a clairement fait savoir ce week-end qu'il souhaitait obtenir 330 millions d'euros supplémentaires pour le secteur de la garde des enfants, sous la tutelle de la ministre du Bien-être, Hilde Crevits (CD&V).

M. Somers (Open Vld) a, dans une interview publiée lundi par le journal 'Het Laatste Nieuws', affirmé rejoindre sa collègue sur le besoin d'une injection financière pour la petite enfance.

"Mais ce qui me manque dans son plan (de Mme Crevits), c'est la façon dont elle trouvera le personnel", a souligné M. Somers.

Il propose donc d'augmenter la prime à l'emploi - son cheval de bataille - pour rendre plus attractif le métier de puéricultrice et de logisticien. Cela représenterait, selon lui, un supplément pouvant aller jusqu'à 600 euros pour tous ceux qui gagnent moins de 2 900 euros bruts. M. Somers souhaite augmenter ce montant de 100 euros, pour atteindre 700 euros par an. "De cette façon, vous élargissez l'écart entre le travail et le fait de ne pas travailler et vous pourrez peut-être inciter davantage de personnes à travailler dans les services de garde d'enfants", a-t-il expliqué.

Le ministre libéral envisage aussi de mobiliser les employeurs pour renforcer l'offre de services de garde d'enfants plus flexibles, a-t-il précisé dans un communiqué.