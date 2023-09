Les corps retrouvés à Majorque sont ceux de deux marins allemands disparus

Un père de 53 ans et son fils de 19 ans avaient embarqué le 27 août à bord du Makan Angin, un voilier immatriculé à Francfort. Ils étaient partis de l'île de Minorque et se rendaient à Cala d'Or, à Majorque, à quelque 90 kilomètres de là. Ils avaient choisi d'ignorer les prévisions de mauvais temps. Des membres de leur famille avaient ensuite perdu le contact avec eux au cours de la journée et alerté les autorités. Des recherches maritimes et aériennes, auxquelles avaient également participé les autorités françaises, n'avaient cependant rien donné.