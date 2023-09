Météo - Vent et risque d'averses animeront l'après-midi

Les maxima, encore doux pour la saison, oscilleront entre 19°C en haute Ardenne et par endroits 24°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et généralement fort au littoral.

Lundi soir, une zone d'averses potentiellement orageuses continuera de traverser la Belgique avant de nous quitter par l'est et le nord-est. Quelques averses assez intenses pourront se produire en Haute Belgique.

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra pratiquement sec avec d'abord de larges éclaircies. Ensuite, des nuages de haute puis de moyenne altitude feront leur apparition. Quelques gouttes seront possibles au littoral. Des champs de nuages bas pourront également se former, et ce principalement en Haute Belgique. Les minima varieront entre 9°C en Hautes Fagnes et 16°C à la mer.

Mardi, le temps sera assez venteux, relativement nuageux mais souvent sec. Quelques faibles pluies seront possibles surtout au littoral. Les maxima seront compris entre 15 à 17°C sur les hauteurs ardennaises et 20°C dans la partie centrale du pays. Le vent sera modéré à assez fort, à la côte souvent fort.