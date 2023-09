Red Flames - La Ligue des Nations va "dans l'intérêt global du football féminin", selon Ives Serneels

"Je suis content que l'UEFA ait pris une décision dans l'intérêt global du football féminin", a-t-il expliqué au centre national du football à Tubize, lundi. "Il est bon d'opposer des équipes de niveau similaire. Évidemment, il y a toujours des équipes qui sont plus faibles, mais on peut éviter des scores fleuves", comme lorsque la Belgique a battu l'Arménie 19-0 en novembre 2021. "Ce n'est pas une bonne publicité pour le football féminin."

Les Red Flames ont également beaucoup à apprendre, elles qui s'apprêtent à jouer contre les vice-championnes du monde anglaises et les Pays-Bas, notamment. "Nous avons vu au cours des derniers mois qu'il y avait un écart entre ces équipes et les Red Flames. Le plus grand objectif pour nous en tant que groupe est de le réduire. Atteindre leur niveau serait exceptionnel, mais il faut rester réaliste."

L'ambition ne manque pas pour autant, et Ives Serneels "espère obtenir un résultat vendredi", contre les Néerlandaises. Mais "il faut d'abord penser à ce match, puis à l'Écosse mardi. Nous verrons plus tard pour le reste. Nous sommes tombés dans le 'groupe de la mort', comme on dit. J'espère que nous allons pouvoir l'animer et montrer quelque chose."

La Ligue des Nations sera une plateforme de lancement en vue des qualifications pour l'Euro 2025. "Ces matches sont excellents pour l'équipe, pour les jeunes qui l'intègrent, pour goûter à ce niveau, observer ce qui doit être optimisé. C'est le moment pour les joueuses de cibler leurs points faibles, avant les qualifications pour l'Euro en avril."