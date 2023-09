TC Namur - Tentative de meurtre à Namur : une enquête sociale ordonnée

Le tribunal correctionnel de Namur a ordonné lundi une enquête sociale concernant la faisabilité d'une peine de travail, la personne et le milieu dans lequel évolue un prévenu devant répondre d'une tentative de meurtre, de coups et blessures volontaires et du port d'un couteau. Trente-sept mois de prison avaient été requis à l'encontre de l'homme le 19 juin dernier.